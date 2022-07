Che traffico sull’asse Napoli-Valencia: Gattuso vuole Demme e Politano

Dopo aver formalizzato l’accordo con il Valencia, adesso Gennaro Gattuso vuole costruire un gruppo a sua immagine e somiglianza.

Il nuovo tecnico intende apportare alcuni cambiamenti nell’organico, funzionali a modificare l’assetto della squadra, rispetto a quella guidata da Pepe Bordalás. In grado di conquistare l’ultimo posto per partecipare alle Coppe.

Gattuso li conosce bene

Ringhio è convinto che per essere maggiormente competitivi in Liga, chiusa nell’ultima stagione al nono posto in classifica, centrando la qualificazione in Conference League, la svolta debba arrivare dal mercato.

Perciò ha chiesto esplicitamente Matteo Politano e Diego Demme, giocatori che conosce sin troppo bene, avendoli allenati nella sua esperienza a Napoli.

Due pedine imprescindibili nel 4-3-3, per impostare il Valencia sull’idea calcistica a lui più congeniale. Ovvero filosofeggiando sul possesso come strumento di dominio dell’avversario.

Cercando di non buttare mai via la palla. Difendendosi, al contempo, in maniera assai compatta. E poi, ripartire velocemente in transizione.

Perché servono al Valencia

In questo scenario tattico, Politano andrebbe a occupare lo spot di esterno offensivo, capace di giocare in campo lungo. Ma anche di collaborare al palleggio, specialmente quando stringe la posizione.

E’ innegabile, infatti, che all’ombra del Vesuvio, abbia espresso il meglio di sé quando c’erano ampi spazi. Quindi, l’opportunità di strappare in conduzione e aggredire la profondità.

Tuttavia, se la situazione impediva agli azzurri la possibilità di sviluppare calcio in maniera diretta, l’ex Sassuolo e Inter riusciva a rendersi utile attraverso le catene, lavorando di reparto in simbiosi con Di Lorenzo.

Ovviamente, in un contesto come il campionato spagnolo, dove c’è qualità, abbinata a grande intensità, avere l’intelligenza nelle letture preventive di un centrocampista come Demme, potrebbe davvero fare la differenza.

Il tedesco è il classico equilibratore della mediana. Necessario, in certi frangenti, per controllare il possesso. Nonché abile nel consentire ai compagni di metabolizzare l’esigenza di frenare quel calcio espresso a ritmi ipertrofici, tipico della Liga. Evitando così alla squadra di scoprirsi eccessivamente.

Quanto vuole il Napoli

Pare che su Politano ballino almeno 8 milioni di euro. Nel senso che il Napoli parte da una base d’asta tra i 18 e i 20 milioni, considerandolo ormai pienamente coinvolto nel progetto dell’Italia di Roberto Mancini. Mentre dalle parti del Mestalla si sono fermati ad una stima di 12.

Insomma, altro che spicci, la distanza c’è, però non insormontabile. Magari se il Valencia riuscisse prima a vendere il portoghese Gonçalo Guedes, potrebbe accomodarsi al tavolo delle trattative con maggiore forza persuasiva, economicamente parlando.

Discorso analogo con Demme, comunque fondamentale nelle rotazioni degli azzurri, in alternativa ai titolarissimi (o presunti tali…). Inoltre, al club è costato 10 milioni. Dunque, valutato non meno di quanto fu pagato.

Inoltre, la società partenopea opera sul mercato in ossequio ad un rigido principio gestionale: cedere un ipotetico esubero. E solo dopo fare eventualmente spazio in rosa, nonché nel bilancio.

