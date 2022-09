Champions, Uefa dice No al cambio orario!

La gara di Champions tra, Rangers-Napoli, è stata rinviata, dalla Uefa, di 24 ore, si giocherà mercoledì alle ore 21.00 in Scozia. Il match è stato spostato a causa della morte della Regina Elisabetta II e per motivi di ordine pubblico.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro è contrariato, almeno vorrebbe che si giocasse alle 18,45 per consentire un rientro nella notte alla squadra. Ci provano i dirigenti azzurri, c’è la gara domenica col Milan. Inutile.

La Uefa non sente ragioni. Non c’entra nulla il lutto di 12 giorni del Regno Unito (nessun cambiamento di programma per il Liverpool che gioca come da calendario domani sera con l’Ajax ad Anfield e per le altre scozzesi), ma solo per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza: tutti i poliziotti scozzesi sono impegnati nei controlli a Edimburgo per le cerimonie in onore della regina e per la visita di re Carlo III.

La gara non sarà spostata, il Napoli dovrà quindi valutare se rientrare in Italia dopo la gara con i Rangers stesso in nottata o la mattina seguente.

E chiaro che entrambe le scelte, in ottica Milan, non sono di buono auspicio, poche gli azzurri, rientrano Giovedì, e la gara si giocherà’ Domenica Sera A San Siro. Mentre, la squadra di Pioli, giochera’ in casa, alle 18:45, contro la Dinamo Zagabria! Forse, si sarebbe potuto chiedere l’inversione di campo, visto anche che il loro campionato e fermo, per i motivi di cui, purtroppo, siamo a conoscenza. Senza dimenticare, gli accordi televisivi, e quelli non fanno sconti a nesssuno!!!

