Champions…SOLD OUT per Napoli-Eintracht!

Cresce l’attesa per Napoli-Eintracht Francoforte che si giocherà domani sera allo stadio Diego Armando Maradona. La gara sarà trasmessa questa sera alle ore 21:00 in diretta streaming esclusiva su Prime Video, il servizio streaming di Amazon. Per vedere il match in diretta puoi iscriverti ad Amazon Prime e utilizzare il servizio Prime Video: chi non è ancora cliente può provare il servizio gratuitamente per 30 giorni iscrivendosi su Amazon.it/prime. Sulla Smart TV Disponibile su app Prime Video, per Tv compatibili.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stadio Diego Armando Maradona registrerà il sold-out per la partita contro i tedeschi in Champions League: “Ci sarà uno stadio a spingere i nuovi eroi azzurri che stanno scrivendo pagine impensabili solo l’estate scorsa. Saranno oltre cinquanta mila i tifosi e sarà registrato un incasso di oltre quattro milioni di euro, che sfiorerà il record assoluto del 2017 contro il Real: 4.484.302″.

