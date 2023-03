Champions: Sale la febbre! La Notte di Milan-Napoli. Onda Azzurra pronta…

Meazza pieno per Milan-Napoli: la Champions chiama, i tifosi del Milan rispondono presenti. Ieri il club rossonero ha aperto la vendita per i biglietti della gara d’andata di Champions League con il Napoli, in programma il prossimo 12 aprile, e in sole tre ore ne sono stati venduti 14mila biglietti. Erano circa 18 mila in serata. I ticket per Milan-Napoli sono disponibili online su Singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan oltre che sui circuiti VivaTicket. Server sotto pressione. Tempi di attesa dilatati. E d’altra parte non serviva la sfera di cristallo per immaginare questa situazione nel primo giorno di vendita dei biglietti per Milan-Napoli di Champions. Per ora i tifosi azzurri devono aspettare. Infatti la vendità darà la priorità a particolari categorie di tifosi (abbonati e proprietari di token) e poi si allargherà a tutti gli altri. Per quanto riguarda il settore ospiti, il Milan non andrà oltre il 5% che la Uefa obbliga a mettere a disposizione. Tuttavia, moltissimi napoletani residenti in Lombardia affolleranno gli spalti del Meazza, naturalmente assieme ai tifosi rossoneri e senza creare alcun tipo di problema. Ecco perché è difficile fare una stima, ma immaginare di vedere a San Siro non meno di diecimila napoletani è il minimo. E forse potrebbero esserne molti di più: addirittura il doppio. Dalle 12 di ieri alle 23.59 di domani ogni abbonato rossonero può acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto tra i settori disponibili. Da venerdì alle 12, i possessori della Carta Cuore Rossonero (emessa entro l’8 marzo 2023) potranno invece acquistare fino a 4 biglietti per i settori disponibili. A partire da martedì 21 marzo alle 12, sarà attivata la vendita per i possessori della Carta cuore rossonero (sempre emessa entro l’8 marzo) per i prodotti Premium con hospitality. Solo successivamente sarà prevista una ulteriore fase di vendita, con modalità ancora da definire. E i tifosi del Napoli sono pronti a cliccare…

