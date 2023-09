Champions League, tocca a Napoli e Inter: ecco il programma di oggi

Dopo gli esordi brillanti di Milan e Lazio, fermate in casa rispettivamente da Newcastle e Atletico Madrid, il programma della due giorni di Champions League vedrà scendere in campo i Campioni d’Italia del Napoli, impegnati a Braga contro lo Sporting e l’Inter di Inzaghi nella difficile trasferta in casa della Real Sociedad. Le due squadre si avvicinano alla gara con umori diametralmente opposti. Il Napoli non ha brillato a Genova, con le scorie delle bizze di Kvaratskhelia, e Rudi Garcia è chiamato a rispondere con una vittoria in terra lusitana per scacciare le prime critiche.

L’Inter si presenta ai blocchi di partenza della massima competizione europea in forma smagliante, galvanizzata dal pokerissimo rifilato al Milan nel derby pur non potendo contare su Calhanoglu. Tra le altre partite, spicca sicuramente la gara tra Bayern e Manchester United, due corazzate che stanno incontrando più di qualche difficoltà in questo avvio di stagione. Ecco il programma di tutte le gare di oggi:

ore 18:45 Galatasaray-Copenaghen

ore 18:45 Real Madrid-Union Berlino

ore 21 Bayern-Manchester United

ore 21 Siviglia-Lens

ore 21 Arsenal-PSV Eindhoven

ore 21 Braga-Napoli

ore 21 Benfica-Salisburgo

ore 21 Real Sociedad-Inter

