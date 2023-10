Champions League: svelati gli arbitri di Inter e Napoli

La UEFA ha ufficializzato le terne arbitrali per il turno di martedì di Champions League. Le gare saranno valide per la seconda giornata e vedrà sia l’Inter che il Napoli andare in campo contro rispettivamente Benfica e Real Madrid. I neroazzurri sono stati inseriti nel Gruppo D insieme appunto ai lusitani, alla Real Sociedad e Salisburgo, mentre i partenopei nel Girone C insieme ai Galacticos, allo Sporting Braga e all’Union Berlino. Entrambe le partite si giocheranno alle ore 21.00

INTER-BENFICA martedì 3 ottobre

Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Assistenti: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED)

Quarto ufficiale: Allard Lindhout (NED)

VAR: Rob Dieperink (NED)

AVAR: Nejc Kajtazovic (SVN)

NAPOLI-REAL MADRID martedì 3 ottobre

Arbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistenti: Nicolas Danos (FRA), Alexis Auger (FRA)

Quarto uomo: Stéphanie Frappart (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

AVAR: Benoît Millot (FRA)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati