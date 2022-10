Champions League: Napoli-Ajax per vincere…Domani!

Per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League il Napoli affronta l’Ajax dopo aver espugnato lo Johan Cruijff Arena la scorsa settimana.

Dopo la grande vittoria per 6-1 ad Amsterdam la settimana scorsa, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha invitato la squadra a “non perdere la concentrazione”. I partenopei hanno tenuto fede alle parole del mister e nell’ultima giornata di campionato hanno vinto in trasferta per 4-1 a Cremona. Le vittorie consecutive degli azzurri sono otto, con il club in piena corsa per lo scudetto che manca dalla stagione 1990. Il bilancio in casa del Napoli in Champions League è rassicurante, infatti ha perso solo un match nelle ultime 12 gare dal 2017-18 (8 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta). A discapito di questo record casalingo però il club campano ha passato il turno soltanto una volta negli ultimi tre tentativi. Questa volta però la squadra di De Laurentiis potrà assicurarsi l’accesso agli ottavi con due turni d’anticipo in caso di vittoria. Osservato speciale in casa Napoli: Khvicha Kvaratskhelia che può eguagliare il record di 6 gol consecutivi in carriera.

Alfred Schreuder ha ammesso onestamente, anche se controverso, che l’Ajax al momento lotterà per un posto in Europa League con i Rangers; questo dopo il ko interno per 6-1 contro il Napoli. L’affermazione dell’allenatore dei lancieri è realistica, considerando che la squadra ha subito 6 reti per la prima volta in una competizione europea. Il club olandese avrà due partite per tentare di risalire la china, prima dell’ultimo scontro contro il fanalino di coda del girone – i Rangers Glasgow per l’appunto. Dopo aver assorbito in parte la sonora sconfitta contro i partenopei, l’Ajax ha vinto per 4-2 in Eredivisie contro il Volendam. In vista della trasferta al Maradona, gli olandesi possono consolarsi con un imbattibilità di 21 partite nelle ultime 23 trasferte di Champions League (11 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte). Nelle file dell’Ajax da tenere d’occhio Mohammed Kudus che è sempre andato a segno nel primo tempo nelle prime tre partite del girone di questa competizione.

Probabili formazioni Napoli-Ajax

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Allenatore: Luciano Spalletti

Probabile formazione Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn.

Allenatore: Alfred Schreuder

Napoli: la situazione del girone A

Gli uomini di Spalletti sono in testa al girone A, a punteggio pieno con 9 punti avendo vinto 3 partite su tre. L’Ajax, sconfitto dal Napoli nell’ultima giornata di Champions League, ha totalizzato 3 punti fino ad ora. Una sola vittoria contro i Rangers Glasgow e due sconfitte contro Napoli e Liverpool. Proprio i Reds sperano in un passo falso degli azzurri per agganciarli al comando o quantomeno per ridurre il gap di svantaggio, ad oggi di 3 punti. Chiudono la classifica gli scozzesi che hanno perso tre match su tre fino ad ora.

