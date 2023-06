Champions League: La prima volta del Napoli in prima fascia

La Champions League ha conosciuto il suo ultimo atto solo ieri sera ma ha iniziato a prendere forma già quella del prossimo anno. Sono state definite, infatti, 26 partecipanti su 32. Le altre sei emergeranno solo dopo la disputa dei play-off ad agosto. Definite le prime due fasce.

Il Napoli partirà dalla prima, in quanto vincente del campionato italiano. Infatti nella prima urna ci saranno le vincenti dei campionati in Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Portogallo più le vincenti di Champions ed Europa League. Essendo il City sia campione d’Inghilterra che d’Europa, l’ottavo slot andrà al Feyenoord campioni d’Olanda. Si tratterà della prima volta in assoluto degli azzurri in prima fascia.

Le altre tre italiane qualificate: Milan e Lazio partiranno dalla terza, l’Inter dalla seconda. A seguire ecco le quattro fasce per le formazioni fin qui qualificate e le fasce d’appartenenza, che comprenderanno anche le possibili qualificate dai preliminari, in base al loro coefficiente, le quali verranno contrassegnate da un asterisco.

PRIMA FASCIA

Manchester City (Inghilterra), Barcellona (Spagna), Napoli (Italia), Bayern Monaco (Germania), Paris Saint-Germain (Francia), Benfica (Portogallo), Siviglia (Spagna), Feyenoord (Olanda)

SECONDA FASCIA

Real Madrid (Spagna), Manchester United (Inghilterra), Borussia Dortmund (Germania), Atlético Madrid (Spagna), Lipsia (Germania), Porto (Portogallo), Arsenal (Inghilterra), Inter (Italia)

TERZA FASCIA

Salisburgo (Austria), Milan (Italia), Lazio (Italia), Stella Rossa (Serbia), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Dinamo Zagabria* (Croazia), Rangers* (Scozia), Sporting Braga* (Portogallo)

QUARTA FASCIA

Real Sociedad (Spagna), Celtic (Scozia), Newcastle (Inghilterra), Union Berlino (Germania), Lens (Francia), Copenhagen (Danimarca), Young Boys (Svizzera), Galatasaray (Turchia)

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati