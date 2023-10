Champions League: il nuovo format arricchirà chi si qualifica

La nuova versione della Champions League, che prenderà il via dalla prossima stagione, riempirà ancor di più le casse dei club partecipanti.

Cambia innanzitutto la formula. Si passerà a un unico girone da 36 squadre. L’Italia punta a qualificarne cinque e non più le solite quattro. Si giocherà undici mesi su dodici e le partite saranno in totale il 47 per cento in più rispetto alle precedenti edizioni.

Insomma, dei 4,4 miliardi di euro che la UEFA incasserà ogni stagione per il nuovo ciclo delle coppe europee, sono circa 3,3 i miliardi che saranno redistribuiti tra i club partecipanti. La corsa alla manifestazione per club più importante d’Europa varrà quasi 2,5 miliardi di euro per ciscuno dei 36 club che prenderanno parte alla Champions “rivisitata”.

Il nuovo modello di allocazione delle risorse per i club partecipanti darà maggiore importanza alla partecipazione (dal 25 per cento al 27,5 per cento sarà ripartito equamente) e ai risultati (dal 30 per cento al 37,5 per cento), mentre i due pilastri esistenti, ovvero market pool e coefficienti, verranno accorpati e ridotti (dal 45 per cento al 35 per cento).

Cifre da capogiro, sintetizzabili così:

Bonus partecipazione – 678,5 milioni di euro a stagione (500,5 milioni nel 2023/24),

Bonus risultati – 925,3 milioni di euro a stagione (600,6 milioni nel 2023/24),

Market pool e coefficienti – 863,6 milioni di euro a stagione (900,9 milioni nel 2023/24).

Le cifre per chi prenderà parte al torneo saranno dunque riviste al rialzo, anche se attualmente è ancora difficile stabilire una quota di partenza precisa. Il bonus per la sola partecipazione sarà maggiore (oltre i 18 milioni, contro i 15 milioni attuali), mentre sicuramente scenderanno le cifre di ranking storico e market pool. Conterà molto di più il percorso nella competizione, che avrà un valore complessivo superiore del 50% a livello economico rispetto alle cifre distribuite finora.

