Champions League, il Napoli riparte da 82 milioni! Questi i ricavi incassati dalla scorsa competizione

Riparte la Champions League con i sorteggi dei gironi, c’è grande attesa tra le squadre italiane per conoscere la composizione dei rispettivi gruppi. Le squadre italiane partecipanti a tale edizione sono Napoli, Inter, Milan e Lazio. Per la prima volta da tantissimi anni a questa parte non ci sarà la Juventus. A tal proposito l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato quanto le squadre italiane hanno guadagnato da questa competizione nella scorsa stagione.

Ecco quanto si legge: “Tra le italiane nella Champions ‘22-23 al momento ci sono 98 milioni per l’Inter, 86,3 per il Milan e 82,7 per il Napoli, cifre che però sono destinate a gonfiarsi grazie a due voci al momento incluse solo parzialmente: il coefficiente di ogni club, calcolato su base decennale e al quale per la Champions ‘23-24 saranno destinati 600,6 milioni di euro, e il market pool, ovvero la suddivisione interna per le squadre di ogni federazione dei diritti tv, una fetta che per la Champions in partenza ora sarà di 300,3 milioni di euro”.

