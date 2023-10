Champions League: Garcia pensa a due cambi, nel suo Napoli, per la gara di Berlino

Non ci saranno grosse novità nel Napoli che martedì sera scenderà in campo a Berlino per la terza giornata di Champions League. Per il match alla squadra di Bonucci, infatti, Rudi Garciasta pensando al massimo a due cambi rispetto alla formazione che ha vinto sul campo del Verona in campionato.

Secondo le informazioni raccolte dal Corriere dello Sport i ballottaggi sarebbero due e riguarderebbero il ruolo di esterno sinistro difensivo e quello del centravanti, con Olivera che può insidiare Mario Rui e Simeone che avrebbe qualche possibilità di insidiare Raspadori. Per il resto tutto confermato, con Cajuste che completerà il reparto di centrocampo assieme a Lobotka e Zielinski.

