Cessione Lozano? Giuntoli punta Berardi

Dopo il terzo posto conquistato senza troppi problemi, il Napoli è pronto a mettere in atto una vera e propria rivoluzione. A partire saranno in molti, ma ci sono anche dei grossi punti interrogativi. Lorenzo Insigne, Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit sono quelli che per certo saluteranno la piazza partenopea. Situazione differente per Dries Mertens e David Ospina, i quali sono ancora in dubbio, perché in trattativa con la società.

Sta di fatto che a soli 5 giorni dalla fine della stagione, Giuntoli ha già sistemato la corsia di sinistra con gli innesti di Olivera e Kvaratskhelia. Un azzurro che in caso di offerta potrebbe partire è Hirving Lozano. Il messicano non ha disputato la migliore stagione della propria carriera e sembrerebbe non essere indispensabile per Luciano Spalletti.

La prima domanda che viene spontaneo porsi sarebbe: ”Chi lo sostituirà?”

Secondo le ultime voci di calciomercato, il nome più gettonato sarebbe quello di Domenico Berardi. L’ala del Sassuolo sembra essere in procinto di lasciare la società che lo ha cullato e fatto diventare grande. Il grande salto è alle porte ed il giocatore è pronto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati