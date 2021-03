Cesarano vola basso su Roma – Napoli: “Bene anche un pareggio”

Si parla del match clou di questa giornata di campionato in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’: Roma-Napoli. Nella trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista: “Roma Napoli è una partita che aspettiamo tutti. Può dire tanto ai fini Champions. Io stamattina ho dato uno sguardo ai numeri, guardandoli capisci che è un campionato falso. La Roma ha molti più gol del Napoli, in casa ha perso solo una partita. Quindi evidentemente all’Olimpico questa squadra tira fuori qualcosa in più, anche se senza Veretout qualcosa gli viene a mancare”.

“Napoli? Su due ruoli hanno tentennato troppo: il sostituto di Ghoulam e quello di Callejon, tentennando su Lazzari e prendendo Politano, che si sta abbassando ora. Ale destre capocannoniere del Napoli? Hanno investito tanto su Petagna e Osimhen che sono venuti meno, poi si è infortunato Mertens. Partita di domani? La mia paura è per le seconde palle. Resta questo dubbio Borja Mayoral e Dzeko. Con il Milan il Napoli ha chiuso bene con gli esterni. Il Napoli non deve perdere. Potrebbe andar bene anche un pari, anche se dipende da come va la partita. L’Atalanta? Domani non avrà vita facile”.

“Anche il Milan, se non si riassesta subito rischia di essere tirato dentro anche lui. Atalanta arriverà seconda? Probabile. Il Napoli in ripresa? Sì è una squadra in ripresa. È chiaro che cercherà di vincere, ma se non ci riesce, va bene anche non perdere. Se questo ragionamento l’avesse portato avanti, avremmo 4-5 punti in più. Abbiamo visto cose importanti. Poi ho saputo che 4-5 giocatori hanno promesso al presidente di fare di tutto per andare in Champions. Di Lorenzo, Zielinski, Politano e non ricordo chi altri. E quando il presidente si è collegato via Skype a San Siro questi hanno detto che ce l’avrebbero messa tutta. Zielinski uomo chiave? Sono d’accordo e può arrivare anche in doppia cifra. Sono questi 5-6 che stanno trascinando anche gli altri. Questa squadra oggi sa stringere anche i denti”.

