Rino Cesarano: “Spalletti futuro incerto, ma confusione anche nel Napoli”

Rino Cesarano, giornalista napoletano, e intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, e sollecitato sul momento degli azzurri ha cosi risposto:

“Futuro Spalletti? Non lo sappiamo, al momento. Se valutiamo tutto il campionato da una parte il bicchiere è mezzo pieno con l’inizio e l’obiettivo Champions, dall’altro è mezzo vuoto per questa seconda parte fino a ieri. Noto confusione anche del Napoli con comunicati che rimbalzano in maniera diversa da un giorno all’altro, il club deve intervenire e gestire una squadra non è come fare un film col direttore di produzione e gli attori”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati