Cesarano: “Il ridimensionamento del Napoli è già iniziato”

Ieri nel corso del consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto il noto giornalista il Rino Cesarano.

Sull’ipotesi che Lorenzo Insigne accetti la destinazione Toronto, Cesarano s’è espresso così: “Io ho rifiutato le offerte da Londra per restare a fare il giornalista nella mia Napoli. Non mi trovavo male a Londra, ma l’aria che si respira qui è diversa. Se hai bisogno di qualcosa corrono. Mi rendo conto, però, che i giocatori oggi quando sentono certe cifre tremano. Le bandiere nel calcio non esistono più….”.

Cesarano ha colto poi l’occasione per fare un discorso generale, che coinvolge anche il modus operandi della società. Una strategia operativa che potrebbe non essere più sufficiente, per garantirsi un ambizioso posto al sole: “Bisogna mettere in conto che il calcio è impresa e un imprenditore non deve lasciarsi prendere dal cuore, altrimenti finisce sottosopra come accaduto a qualcuno. Giusto che l’imprenditore faccia le sue valutazioni, ma credo sempre che ci sia un incontro a metà strada. Chiaro che se uno guadagna 5 e un altro offre 3,5 siamo lontani. Però una via di mezzo si può trovare. Le ultime operazioni di mercato del Napoli lasciano intuire una frenata. Nel momento in cui il Napoli sui rinnovi abbassa le offerte, il ridimensionamento è già iniziato. Il prestito di Anguissa, gli obiettivi sono sempre mirati ai prestiti. Qualcosa può succedere solo con l’ingresso in Champions, non vedo altre soluzioni. Il Napoli deve restare agganciato a questo treno...”.

Insomma, Cesarano ha animato la trasmissione “Radio Punto Nuovo Sport” con un interessante approfondimento, concluso in questa maniera: “Il Napoli deve superare gennaio restando agganciato alle prime quattro. L’Era De Laurentiis non è agli sgoccioli, se parliamo di Champions e di possibilità di inserirsi nella lotta scudetto allora in management è di alto livello. il problema è non esser riusciti ancora a creare condizioni di plusvalenza come accaduto con Cavani e Lavezzi in passato. Non vedo Elmas, Petagna, Malcuit da rivendere dandoti linfa per il futuro!“.

