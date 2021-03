L’ex portiere Cervone: “Roma sarebbe la soluzione ideale per Meret”

Giovanni Cervone ne ha viste e parate tante a difesa della porta della Roma. L’ex estremo difensore dei giallorossi, quasi un decennio a guardia dell’Olimpico, è intervenuto a “Radio Goal“, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss per parlare del match di ieri sera.

A proposito di Roma-Napoli l’ex portiere non è stato affatto caustico nei confronti dell’attuale titolare della squadra di Fonseca: “Pau Lopez? I portieri sono tutta un’altra cosa. Quello che ha la Roma non è un portiere. È da un anno che mi tengo dentro tutto, ora basta. Ha colpa su entrambi i goal del Napoli ed i problemi non si risolveranno se non arriverà un portiere vero…”.

Cervone non è mai stato un diplomatico. Anzi, non ha mai avuto paura di prendersi grosse responsabilità sulle sue spalle belle grandi, fuori e dentro il terreno di gioco. Sempre a proposito della gara dell’Olimpico, ha speso parole di stima nei confronti del portiere del Napoli, Alex Meret: “Ho sentito che la Roma cerca Meret, magari. Lui sì che è un portiere. Cerca continuità e Roma sarebbe la soluzione ideale…“.

Dall’attualità alla storia il passo è breve. Cervone ancora non ha digerito per il gol subito da Careca, in un Roma-Napoli finito 3 a 0 per i partenopei. Un ricordo dolente per l’ex portiere giallorosso, che racconta l’episodio con parole al veleno: “Il Napoli ci rubò, in senso sportivo, una partita: Napoli-Roma nel ‘90. Careca mi fece un goal enorme dalla linea di fondo ma l’arbitro condizionò tutto prima con due rigori regalati al Napoli. Assurdo. Ci negarono un rigore nettissimo!”

Salvatore de Landro

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati