La certezza è Lukaku: così l’Inter prepara la ripresa contro il Napoli

Da ieri pomeriggio, giornata di ripresa degli allenamenti in casa Inter, i pensieri di Simone Inzaghi si staranno fossilizzando verso due direzioni. Innanzitutto, cercare di capire come procede il recupero di Lukaku. Poi immaginare quale possa essere la miglior formazione possibile da opporre al Napoli, il 4 gennaio, quando ricomincerà il campionato.

Per i nerazzurri, attardati in classifica di ben 11 punti rispetto alla squadra partenopea, si prospetta dunque la ghiottissima occasione di provare ad accorciare le distanze dalla vetta, rilanciando le proprie ambizioni in ottica scudetto.

Garanzie in attacco per Inzaghi

L’amichevole sul campo della Reggina, vinta con reti di Dzeko e Lukaku, sembra orientare le scelte dell’allenatore in una direzione ben precisa. Almeno per quanto riguarda le certezze in attacco.

Ovvero, affidare le sorti della prima linea alla coppia che ha già dato ampie garanzie a Reggio Calabria.

Big Rom vuole mettersi alle spalle i quasi tre mesi passati ai box per colpa dei ripetuti guai muscolari e recuperare il tempo perduto. Il belga, infatti, ha pagato un pesante pedaggio ai problemi fisici, che hanno prodotto strascichi nefasti pure sulla sua nazionale. Non a caso, il contributo del centravanti interista è stato davvero irrisorio: pochi scampoli di partita col Marocco, oltre alla sciagurata prestazione contro la Croazia, zeppa di errori clamorosi sotto rete.

Anche perché Lautaro Martinez, protagonista dei festeggiamenti per la vittoria Mondiale dell’Argentina, tornerà ad Appiano Gentile solamente tra il 29 e il 30 dicembre. Lo stesso dicasi per Brozovic, terzo in Qatar con la Croazia. In particolare, El Toro, dopo la parata dell’Albiceleste per le strade di Buenos Aires, si è preso l’abbraccio di Bahía Blanca, accolto alla stregua di un eroe da una folla di tifosi nella sua città d’origine.

D’altronde, il bollettino medico prenatalizio non è stato esattamente benevolo nei confronti di Correa, che ha svolto sedute personalizzate (assieme a D’Ambrosio) nei giorni precedenti la sosta per il Natale. L’idea è quella di averli entrambi a disposizione contro la capolista.

Le ipotesi di formazione

Insomma, Inzaghi starebbe pensando a questo possibile undici da schierare nella gara con il Napoli. Tra i pali, assoluta fiducia in Onana. L’aver lasciato definitivamente il Camerun, a causa dei dissidi col commissario tecnico Rigobert Song, non dovrebbe avergli provocato conseguenze sul piano emotivo. Poco importa, quindi, che l’estremo difensore, con una lettera pubblicata sui propri account social, abbia chiuso per sempre con i Leoni Indomabile.

Idealmente, la maglia numero uno dell’Inter resta la sua. A proteggerlo, il terzetto difensivo composto da Skriniar e Bastoni, affiancati da uno tra Acerbi e De Vrij. Insomma, solito ballottaggio da decodificare solo al momento in cui verranno comunicate le formazione al gruppo arbitrale.

A centrocampo, il rientro tardivo di Brozovic apre le porte a Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. Invece, i titolarissimi sugli esterni saranno Dumfries e Dimarco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci lo stato di salute del Napoli alla ripresa degli allenamenti

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati