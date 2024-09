Ceravolo: “Lukaku già carico, con Conte rende al massimo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus.

Cuore diviso a metà domani sera?

“Sono stato dodici anni alla Juventus, sono amico di Antonio Conte: tiferò per la squadra che giocherà meglio, per chi merita di vincere… Sarà una bella partita e che vinca il migliore”.

Thiago Motta ha fatto scelte importanti: dobbiamo aspettarci mosse a sorpresa anche domani?

“Ha dimostrato personalità perché non vede la carta di identità né il costo del cartellino. Ci si può aspettare qualche sorpresa anche nella formazione di domani. Hanno fatto grandi investimenti, anche il Napoli, giocare alla quinta giornata è ancora presto per dare un segnale al campionato”.

Segnali importanti arrivano anche da parte del Napoli: si vede già la mano di Conte?

“Lui vuole vincere anche le partite d’allenamento: è un maniacale, vive la partita come se continuasse a giocare lui. Il Napoli ha preso uno dei migliori allenatori sul mercato: sicuramente la piazza si aspetta qualcosa di diverso visto l’anno scorso, anche la società ha dimostrato di voler fare meglio, considerando i tanti investimenti sul calciomercato”.

Oggi meglio il vincente Conte oppure il nuovo Thiago Motta?

“Antonio ha dimostrato di essere un allenatore top, mentre Motta ha fatto bene a Bologna e a La Spezia: ci sono buone premesse per continuare a fare un bel calcio, ma alla Juventus si deve vincere… Evidentemente Giuntoli è convinto della sua scelta e quindi si spera che arriveranno buoni risultati”.

Chi preferisce fra Lukaku e Vlahovic?

“Lukaku, con Antonio Conte, rende al massimo: è un grande giocatore. Vlahovic, però, ha tutti i mezzi per affermarsi nella Juve. Quest’anno, Lukaku, si è presentato bene: in vista dell’arrivo a Napoli, si è mantenuto bene, e si è presentato in condizioni accettabili qui a Napoli, ad indicare la stima che lui ha dell’allenatore”.

Conte vuole il massimo da Lukaku…

“Per un calciatore di quella struttura si deve tenere sempre la barra dritta: avranno un nutrizionista di spessore. È un giocatore già carico, e pian piano si troverà la formula adatta per farlo rendere al meglio”.

Quale dev’essere l’obiettivo stagionale del Napoli?

“Almeno nelle prime quattro. Non è facile voler andare oltre, ci vuole tempo per ambire ad altro. Il Napoli si sta avvicinando molto a quelle squadre più attrezzate grazie al mercato che ha fatto. I risultati arriveranno col tempo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: