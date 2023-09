“C’era una volta Il Napoli…Adesso non c’e’ piu’!” Cosa combina Garcia

Napoli sconfitto contro la Lazio per 2-1, si tratta del primo passo falso in questo campionato per la squadra azzurra di Rudi Garcia. I partenopei hanno fornito una prova abbastanza deludente e poco propositiva. Repubblica nella sua versione online ha così commentato la sconfitta della squadra partenopea. “C’era una volta una macchina perfetta, capace di annichilire gli avversari con un fase difensiva determinata e aggressiva. Adesso non c’è più”.

“Il Napoli dura soltanto un tempo (il primo), poi è praticamente irriconoscibile. Non soltanto per la maglia (niente azzurra, si gioca con la terza che è nera) ma per una prestazione davvero negativa. I campioni d’Italia perdono le misure e concedono tantissimo alla ritrovata Lazio di Maurizio Sarri che vince meritatamente a Fuorigrotta”, si legge nell’articolo a firma di Pasquale Tina. Ora è già tempo di analisi ed esami, ci sarà la sosta per le nazionali.

