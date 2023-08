C’era una volta il mercato, tra realtà e fantasia, arriva l’Arabo e se li porta via! Chiedere a Calenda, questi 10 milioni chi li ha visti? SSC Napoli in silenzio!

Non è vero, ma ci credo! Si potrebbe definire cosi, tra fantasia e realtà, il momento che vive, non solo il Napoli, sul mercato

È arrivato il tanto atteso, ma di certo una scommessa, il tanto sospirato difensore centrale che sostituirà Kim Min-Jae, ovvero il brasiliano Natan, classe 2001, fortemente voluto da Micheli.

Ma ciò che lascia un attimo perplessi, sperando che alla fine i torti siano superiori alla ragione, e che solo due sono stati i rinnovi annunciati dalla società, ovvero Capitan Di Lorenzo e Raspadori, mentre gli altri, Politano, Mario Rui, Zielinski, Lozano, ed in ultimo, ma più importante, Osimhen, siano ancora incerti nei tempi e modi.

Riavvolgendo il nastro, ma pensar male si farà peccato ma a volte si prende, penso alla situazione Osimhen, trascinatore nella scorsa stagione, con il contratto in scadenza da gennaio, e ad oggi ancora messa in discussione la sua permanenza.

Voi direte che è colpa degli arabi? Può darsi, ma perché’ ridursi al 7 agosto per confermare l’attaccante più forte del torneo? E come mai vengono offerti ora 10 milioni al calciatore? Credo sia una domanda più che lecita per una squadra Campione d’ Italia, dove il presidente fa proclami di Champions, forse il 12 CM dovrà correggere il tiro, e tutti hanno sempre evidenziato la parola programmazione!

Senza dimenticare Zielinski, del quale si è scritto di tutto, anche del “Taglio d’ingaggio” perché’ amava Napoli, ed invece si scopre, che l’Arabia, come Victor, fa vacillare, e mi chiedo, ma sì è arrivati a questo per programmazione, oppure perché’ ci si credeva maestri ed invece si è ancora apprendisti?

In tutte e due le ipotesi, io vedo solo confusione, approssimazione, ma soprattutto poca attinenza a “metterci la faccia”, basti pensare al silenzio assordante che la società ha perpetrato fin qui a Castel Di Sangro!

Ma come si dice, i conti si fanno alla fine, e i colleghi “clientelari” della SSC Napoli, dovranno prima o poi smetterla di prendere per i fondelli i tifosi, vista anche la chiara affermazione di Garcia sul mercato.

Sara’ anche vero che gli Arabi offrono cifre che non hanno nulla a che vedere con il calcio, ma signori, al Napoli mancano i ricambi, servono ancora due centrocampisti, il sostituto di Zielinski, e forse due e non una, ala destra (Politano e Lozano in scadenza)co l’incognita ancora inevasa Osimhen!

insomma qui tra eventuali fuori rosa, e tasselli mancanti, c’è poco da richiamare Garcia, qui manca la materia prima, e se l’anno scorso è andato tutto bene, quest’ anno si aveva Tempo per programmare.

Ma chi vince ha sempre ragione, allora visto che il presidente ha detto che il futuro del Napoli è azzurro come il cielo, alziamo tutti la testa e guardiamolo…che il ciuccio vola!

