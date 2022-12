Con Giuliano Giuliani l’italico pallone è stato assai intransigente, non gli ha fatto alcuno sconto, infatti, condannandolo all’oblio: una sentenza dura e senza appello, che lo scorrere del tempo non ha mitigato.

Un atteggiamento influenzato dall’ignoranza. L’AIDS faceva paura. Ne fa ancora oggi, figuriamoci all’epoca, per cui nessuno si è sforzato di comprendere la situazione. La scelta di taluni, probabilmente terrorizzati dalla malattia, è stata dunque di abbandonarlo al suo destino. Altri hanno preferito l’indifferenza.

Insomma, (quasi…) tutti, anche i compagni di squadra e gli altri colleghi, l’hanno emarginato. Dimenticato da chiunque. Ad eccezione di chi lo amava veramente. Eppure, oltre ad essere un marito ed un padre, Giuliano era uno dei portieri più forti della sua generazione.

Giusto, quindi, provare a rimediare. Tralasciando, però, le solite stucchevoli dietrologie sulla malattia. Dedicandogli un momento che ne tenga semplicemente viva la fiammella del ricordo calcistico. Riavvolgendo idealmente il nastro di una vita che si è interrotta prematuramente la sera del 14 novembre 1996, mentre il “suo” stadio esplodeva per un gol di Aglietti alla Lazio, in Coppa Italia.

Gli inizi: Arezzo e Como

Il primo a comprendere le capacità di Giuliani fu Dino Ballacci, negli anni Cinquanta uno dei calciatori più rappresentativi del Bologna: ben dodici anni di Serie A in maglia rossoblù. Un personaggio sui generis, ex pugile, nonché partigiano nella Brigata Osoppo. Arcigno difensore, che in panchina porta il suo carattere coriaceo e combattivo. E’ lui a fare esordire Giuliano in C1, con l’Arezzo, appena diciottenne. Il “ragazzino” ci sa fare tra i pali. Il posizionamento è sempre buono, il tempismo nelle uscite pure. Due stagioni da dodicesimo, a contendersi la “numero uno” con Gastone Giacinti, vecchio filibustiere della categoria, prima di diventare il titolarissimo, appena ventunenne.

Non stupisce se uno dei primi acquisti caldeggiati da Pippo Marchioro per il suo neopromosso Como abbia riguardato proprio la porta. La scelta dell’allenatore ricade su Giuliani. E possiamo solo immaginare quanta diffidenza si sia portata appresso affiancare all’esperto William Vecchi un perfetto sconosciuto.

Giuliano dimostra di poter tenere il campo in Serie A senza alcun timore reverenziale. Ha uno stile essenziale, minimalista. Non concede nulla alla platealità. Nondimeno, quando si tratta di volare da palo a palo, non si lascia certo pregare. Spinge sulle gambe che è una bellezza. Insomma, al netto di un carattere tranquillo, mai sopra le righe o inurbano, tipico di chi pare non voler dare fastidio, in porta si trasforma. E veicola sicurezza all’intero reparto arretrato, con la voce e gli interventi decisivi.

Tanto basta, ai lariani, per concedergli piena fiducia, puntando in maniera forte su di lui la stagione successiva. Una decisione che ha l’aria di una scommessa rischiosa. Il Como retrocede, ma Giuliano condisce l’annata con grandi parate, che ne certificano lo status come uno degli estremi difensori più interessanti tra le nuove generazioni.

Due campionati di Serie B dal rendimento stratosferico – una promozione persa agli spareggi contro Catania e Cremonese, soltanto rimandata l’anno successivo – lo rendono assoluto protagonista di quel gruppo fantastico, composto da icone del calcio anni ’80: Annoni, Bruno, Maccoppi, Moreno Mannini, Tempestilli, Centi, Fusi, Matteoli e Borgonovo.

La prima volta non si scorda mai

Il ritorno nella massima categoria, rappresenta la definitiva consacrazione. Ottavio Bianchi si fida ciecamente di Giuliano. L’affinità elettiva tra loro è palese. Del resto, si assomigliano molto, entrambi taciturni, preferiscono i fatti alle chiacchiere.

La stagione 1984/85 fa da cornice all’incontro con Diego Armando Maradona. Ci sono schiere di portieri cresciuti in quegli anni che non hanno avuto l’occasione di misurarsi contro El Diez. Le loro strade, invece, si incoceranno ancora. Ma procediamo con ordine.

E’ una domenica d’ottobre e cade la quarta giornata. Il Napoli di Rino Marchesi, nonostante un mercato faraonico, stenta a decollare. Prende tre frecce a Verona. Poi pareggia in casa con la Sampdoria, grazie al primo gol in A de El Pibe, su calcio di rigore. La scotoliata di Torino contro i granata è foriera di tempesta: il vento dell’esonero si profila all’orizzonte, così da mettere in discussione un progetto appena germogliato.

L’unico che non sembra volersi arrendere pacificamente a questa deriva è Diego. Si carica gli azzurri sulle spalle e assedia letteralmente l’area avversaria. Con l’apparente tranquillità che lo contraddistingue, Giuliani si oppone strenuamente. Tuttavia, nulla può, alla mezz’ora: il RE riceve una palla nello spazio, il primo tocco mancino è una carezza benevola, il classico stop orientato con cui cambia passo. Ma per tagliare fuori Albiero è costretto a defilarsi. Anziché interrompere la corsa, con una naturalezza ai limiti del soprannaturale, incrocia con l’interno collo una seggiata di rara precisione.

Verona, inseguendo un sogno

Il resto è Storia, doverosamente con la maiuscola. Nell’estate del 1985, attenendosi alla formula per cui, coerentemente con i principi di meritocrazia, non è affatto campato in aria affidarsi a chi ha messo insieme prestazioni da top nel ruolo, seppur con una “provinciale”, Osvaldo Bagnoli ne caldeggia l’acquisto al Verona, neocampione d’Italia.

La responsabilità è bella grossa: bisogna sostituire Claudio Garella, nel frattempo trasferitosi all’ombra del Vesuvio.

In riva all’Adige sono tre anni meravigliosi. Sicuramente sognava un’occasione del genere, consapevole, al contempo, quanto non fosse scontata, alla luce dei numerosi colleghi di valore della sua generazione.

A testimoniare la piena maturazione di Giuliani, la bontà delle sue prestazioni. E’ ormai sotto gli occhi di tutti, chiunque l’abbia visto giocare oppure se lo sia trovato davanti in qualità di avversario, che possa aspirare a pieno diritto a rientrare nell’alveo ristretto dei migliori dell’epoca, vicino a Walter Zenga, Stefano Tacconi e pochi altri.

In questo scenario, si presenta la seconda sliding doors – d’altra parte, stiamo parlando di porte e portieri – della carriera di Giuliani. Prende gol da Diego con un tracciante impossibile da centrocampo. Una parabola assassina, che trasforma il San Paolo in una sorta di girone dantesco. Qualcosa e metà tra la bolgia infernale ed il Carnevale di Rio.

Napoli, crocevia di titoli e vittorie

L’ennesima giocata sopraffina anticipa quello che sarebbe accaduto dopo. Magari stanco di subire gol da cineteca, accetta le corte del Napoli.

Prima di sistemare le sue cose nell’armadietto del Centro Paradiso, Giuliani si toglie la soddisfazione Azzurra. Una convocazione con l’Italia – dodicesimo di Tacconi alle Olimpiadi di Seoul – tutt’altro che casuale, al netto di pagelle abbondantemente sopra la sufficienza ogni maledetta domenica.

Nonostante la Nazionale prende una imbarcata colossale contro lo Zambia, impallinata dalla tripletta di Kalusha Bwalya, arriva comunque a giocarsi il Bronzo, perso al cospetto della Germania.

In ogni caso, per Giuliani, la porta dei “grandi” è ad un passo: diventa un fattore decisivo per alzare la Coppa Uefa e cucirsi sul petto lo Scudetto.

Da qui in avanti, la biografia di Giuliano diventa leggenda, intrecciandosi e sovrapponendosi con le vicende di una squadra fantastica. Una malattia infame l’obbliga progressivamente a scomparire da sotto i riflettori. Le luci della ribalta si spengono all’improvviso, privandolo del tributo che avrebbe meritato. Mai della sua dignità.

