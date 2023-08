C’era un Francese a Napoli

C’era una volta un Francese a Napoli.

Diciamolo subito Rudi Garcia non è il primo Francese che sbarca a Napoli ma il primo transalpino che guida la SSC Napoli si.

Napoli ha una infinita tradizione legata alla Francia ma questa è storia “antica”.

Napoleonica addirittura.

Giorni nostri e pallone.

Garcia fa il suo esordio al Maradona.

Il vecchio San Paolo di Fuorigrotta.

È un momento fondamentale per la vita professionale di Rudi.

Diciamolo senza indugi, il mister, dopo l’esperienza di Roma, era un pizzico uscito dai radar che contano.

L’ esonero romano, il ritorno in patria al Marsiglia e poi l’ Arabia.

La chiamata del Napoli era onestamente poco probabile.

Conta nulla a questo punto.

Garcia è in sella al Napoli, panchina scomoda e lavoro tutto sotto i riflettori.

Subentrare a Spalletti, campione d’Italia ed oggi commissario tecnico della nazionale italiana, è il momento “peggiore” per Rudi.

Serafico.

Sereno.

Apparentemente calmo e concentrato, Garcia, ha già detto che apporterà poche o pochissime modifiche.

“Qualcosa di mio metterò” ma senza rompere gli equilibri.

Vedremo.

In bocca al lupo Mister Garcia. Ne ha bisogno.

Benvenuto al Maradona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati