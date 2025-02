Centro sportivo Napoli si va avanti.

Proseguono le trattative tra De Laurentiis e i Coppola, proprietari dei terreni di La Piana, ovvero la zona individuata, per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli. Già nella giornata di Lunedì, c’è stato un incontro tra le parti, per stabilire i mq disponibili per i lavori, si tratta di un’area intorno ai 300.000 mq. Il centro si troverebbe ad una distanza di circa 10km, dall’attuale di Castel Volturno. Il comune casertano non ha evidenziato nella zona prescelta, vincoli particolari di costruzione. Sulla questione si è espresso, anche il Sindaco di Castel Volturno, intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli 24:

“Ci sono da mesi interlocuzioni con la società, come enti stiamo facendo il possibile, per far sì che il Napoli resti a Castel Volturno. Per la parte pubblica e comunale, le proposte sono state intavolate, però vista la delicatezza della situazione, non posso dare ulteriori dettagli”

Il territorio di La Piana sembra essere il prescelto, come conferma lo stesso sindaco:

“Ci sono sette opzioni pubbliche e private, tra cui La Piana, che la società sta valutando. Sono ottimista all’idea che il Napoli, resti a Castel Volturno”

Ottimismo, dunque, da parte dell’amministrazione di Castel Volturno, ma soprattutto passi decisi della proprietà partenopea. Quello che era un incipit, dato dallo stesso Antonio Conte, pochi giorni fa, si fa sempre di più una realtà concreta. La casa del Napoli è il primo passo, per strutturare un club, di valore internazionale. De Laurentiis vuole stringere i tempi, per poi dedicarsi alla realizzazione dello stadio di proprietà. Al di là del mercato e dell’acquisto di calciatori, la società calcio Napoli, si sta muovendo per costruire una struttura di livello, che possa competere con le migliori realtà europee. La capacità imprenditoriale di De Laurentiis, non è mai stata messa in dubbio e questa possibilità, né confermerebbe il valore. Nei prossimi giorni sono attesi, ulteriori passi avanti, verso la realizzazione di questo progetto.