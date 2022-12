Ceccarini: “Al Napoli piacciono due giovani promesse. Su Lobotka…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Niccolò Ceccarini.

Il giornalista ha parlato del mercato del Napoli che attenziona due giovani, Guler e Suslov. Inoltre ha commentato anche l’interesse del Real Madrid per Lobotka.

“Al Napoli piacciono Suslov e Guler. Non credo che Lobotka vada via”

“Al Napoli piace Suslov. Continua quindi a puntare su giocatori giovani che si dimostrano forti, io non credo che il Napoli faccia grandi manovre a gennaio soprattutto dopo quello fatto quest’estate. Magari solo in caso di addio di Demme”.

Su Guler

“Guler è un giovane talento, e dimostra la direzione che sta prendendo il Napoli che punta sui giovani che poi possono diventare grandi campioni e anticipando le altre big fai grandi affari”.

Su Lobotka

“Lobotka interessa al Real Madrid e può diventare difficile dire di no. Il Napoli ha dimostrato una grande bravura a credere in un giocatore come lui, ma non credo che ci siano possibilità concrete che possa esserci quest’addio. Ma l’interesse di squadre del genere per i giocatori del Napoli indica anche il grande lavoro della società”.

