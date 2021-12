CdS – Tutti contro la Coppa d’Africa, la FIFA vedrebbe di buon occhio un rinvio

Coppa d’Africa a rischio e decisione che verrà presa nei prossimi giorni sulla possibilità di annullare la manifestazione. Questa la notizia riportata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta di una situazione ancora tutta da definire nonostante le smentite.



La Fifa e il suo presidente, Gianni Infantino, vedrebbero di buon occhio un rinvio. La Caf, la federcalcio africana, fa il doppio gioco e il Camerun, Paese ospitante, vuole ovviamente organizzare l’evento dopo i due rinvii che ha dovuto sopportare negli anni: il primo per il ritardo nell’adeguamento delle strutture, il secondo causa Covid. I club, soprattutto quelli inglesi, vorrebbero un rinvio o quantomeno che i loro giocatori non vengano convocati dalle rispettive nazionali. Si sono lamentati anche gli egiziani dell’Al Ahly, che rischiano di giocare il Mondiale per club (3-12 febbraio) senza una decina di uomini. L’Eca, l’associazione europea dei club, ha inviato una mail dai toni preoccupati soltanto dieci giorni fa chiedendo lumi sul protocollo anti-Covid della manifestazione.

