CdS sul Napoli: “Giuntoli li mette nei radar!”

A gennaio, a meno di sorprese, il Napoli resterà immobile sul mercato. Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del sodalizio campano, non ha alcuna intenzione di stravolgere un organico che sta facendo benissimo sia in Italia che in Europa. Ma il dirigente è comunque costantemente al lavoro. Sono due, in particolare, i nomi che gli azzurri stanno seguendo con grande attenzione e senza alcun tipo di fretta. Su uno di questi è arrivata anche la benedizione calcistica di Luciano Spalletti. Su tratta di Samardzic e Pafundi.

Mercato Napoli, Ecco quanto si legge sul quotidiano romano

“Giuntoli guarda altrove, con proiezione giugno 2023. Lazar Samardzic (20) piace un sacco a Luciano Spalletti e anche a Cristiano Giuntoli, che con l’Udinese – nell’estate alle spalle – ha trattato a lungo Gerard Deulofeu e con la quale parlerà anche di Simone Pafundi (16), argomento già affrontato recentemente. Samardzic è stato pubblicamente apprezzato da Spalletti (‘È fortissimo, è uno alla Zielinski’) e quindi, di diritto, entra nel radar del Napoli'”.

