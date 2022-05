CdS sul mercato: “Scamacca per il dopo Osimhen, individuato il nuovo Manolas”

Il Mercato e’ in pieno fermento in casa Napoli, e nella edizione odierna del Corriere dello Sport, si punta sul sotituto eventuale di Osimhen, le sirene inglesi del Manchester United sempre piu’ forti, e di aver trovato anche il “nuovo” Manolas…

“In attacco, se dovesse andare via Osimhen, ci sarebbe Gianluca Scamacca in pole position, pure lui 23enne; e in difesa, dovendo comprare un centrale – perché di fatto Kostas Manolas andrà sostituito e con un profilo che dia garanzie – ci sarebbe Ostigard del Genoa, ma proprietà Brighton, che a novembre «eguaglierà» Scamacca”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w http://ww.persemprenapoli.itw

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati