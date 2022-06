CdS sul Mercato del Napoli: “Oltre Fabian c’e’ un altro a rischio, rivoluzione a centrocampo”

Lo scrive il Corriere dello Sport, non e solo Fabian Ruiz, probabile partente, si parla anche di Diego Demme, l’ex Lipsia pare non rientri nei piani di Spalletti per la prossima stagione. Per questo il Napoli si cautela. Giuntoli ha puntato da tempo il ventisettenne Barak, 11 gol e 4 assist in campionato con il Verona, e poi Svanberg, ventitreenne uomo in copertina del Bologna. Con il contratto in scadenza nel 2023: una condizione che lima di certo il valore, la richiesta di partenza attestata tra i 12 e i 14 milioni

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati