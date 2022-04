CdS su Osimhen: “Victor tra scudetto e Premier”

Nella edizione odierna del Corriere dello Sport, c’e’ una notizia di mercato che potrebbe interessare non poco i tifosi azzurri, riguardo il futuro di Victor Osimhen. Sembrerebbe infatti, lo scrive sempre il quotidiano, che il Nigeriano abbia molti estimatori in Premier. Ma il prezzo fissato dal Presidente De Laurentiis e altissimo…Ecco di seguito, quanto riportato nella edizione odierna del Corriere dello Sport, su questa notizia di mercato:

“Alcuni club inglesi stanno lavorando sottotraccia: tentazione forte per l’Arsenal ma anche il Manchester Utd è pronto a sferrare il colpo. Nello scorso gennaio il Newcastle aveva offerto cento milioni: ora non bastano più”. De Laurentiis, infatti, per cedere il suo gioiello, chiede almeno 120 milioni, e nelle prossime partite, a suo di gol, il valore di Osimhen potrebbe salire ulteriormente. Sognando lo scudetto.“

