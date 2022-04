CdS su Anguissa: Sara’ presto del Napoli, 11 milioni per riscattarlo

Frank Anguissa, centrocampista camerunense in prestito dal Fulham, presto sara’ defitivamente un calciatore del Napoli. A riportare la notizia e’ il quotidiano Corriere dello Sport nell’ edizione odierna, “Undici, invece, sono i milioni da versare nelle casse del Fulham per il suo riscatto: a suo tempo, l’operazione è già pianificata”. Ricordando l’ importanza del centrocampista per il tecnico Spalletti nello scacchiere azzurro, e le due sconfitte subite contro il Milan e la Fiorentina.

