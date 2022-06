CdS: “Spalletti, se parte Osimhen, vuole Dzeko”

Il Corriere dello Sport, scrive che Spalletti non si scomporrebbe piu’ di tanto, se il Napoli dovesse privarsi di Osimhen, ed avrebbe addirittura individuato il suo sostituto:

“Persino nel caso di (improbabile). Me lo vendi per 80, 100 milioni? Benissimo, me ne compri un altro forte e prepotente (per dirne uno, lo estasierebbe ritrovarsi tra i piedi Edin Dzeko, uno che l’Inter vorrebbe sbolognare). L’addio di Mertens lo ha subìto (questione anche qui di moneta, troppa moneta e troppe primavere), anche se non lo strazia”.

