Cds: “Se parte Osimhen, arriva Scamacca”

Nella edizione odierna del Corriere dello Sport, si parla anche, in caso di cessione di Osimhen che ha tanti estimatori soprattutto in Premier, del possibile sostituto del Nigeriano che sarebbe stato inquadrato nel profilo di Gianluca Scamacca del Sassuolo. Ecco comunque, quanto pubblicato nella edizione odierna del Corriere dello Sport:

“E poi per il Napoli verranno – ma soltanto dopo – i centoventi milioni di buoni motivi per guardarsi intorno, per riflettere sul valzer di sterline che finiranno per materializzarsi ancora, diabolicamente, per dare un’occhiata intorno – piace tanto Scamacca, il preferito nelle gerarchie – e per mettersi comodo, possibilmente all’ombra d’uno scudetto a riflettere”.

