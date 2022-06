Cds: Politano inseguito dal Milan, ADL fissa il prezzo

il Corriere dello Sport nella edizione odierna, parla di un possibile interessamento per Matteo Politano, che, come annunciato dal suo agente, nei giorni scorsi, sembra in uscita dal Napoli:

“I rossoneri hanno aperto la caccia a un giocatore di livello sulla corsia opposta a quella di Rafael Leao, il miglior giocatore della scorsa serie A, e tra i vari esterni sondati in questi giorni è venuto fuori anche il nome di Matteo Politano, che ha chiesto la cessione al Napoli e si sta guardando intorno.

Ci sono stati contatti indiretti con Fiorentina e Milan. Il club di Aurelio De Laurentiis chiede 15 milioni di euro, ma è una cifra trattabile, su cui si può lavorare. il Milan valuta anche Matteo Politano per la corsia destra, ha preso informazioni e analizzerà la sua situazione nel corso dei prossimi giorni, consapevole che l’esterno azzurro potrebbe cambiare casacca e sarebbe interessato”

