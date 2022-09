CdS: “Piu’ Raspadori che Simeone contro lo Spezia…”

Oggi con lo Spezia, al centro dell’attacco, Spalletti sembra orientato a schierare Raspadori. Lui più del Cholito, scrive il Corriere dello Sport raccontando che se le sensazioni saranno confermate, allora sarà la prima di Jack da centravanti con il Napoli:

“Sì, Jack è in vantaggio nel ballottaggio con Simeone, grande protagonista con il Liverpool e anzi prescelto da Spalletti proprio per sostituire Osimhen dopo l’infortunio. Quello obbligato al centro dell’attacco, comunque, non sarà l’unico cambio: dovrebbero riposare Kim e Anguissa, finora sempre presenti, e poi rispetto alla Champions anche Olivera e Politano”

