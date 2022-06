CdS: Ospina Sempre Piu’ Lontano, Anche la Durata del Contratto Frena

David Ospina, in scadenza come Mertens il 30 giugno, lo fa notare il Corriere dello Sport, fa notar la differenza tra domanda ed offerta oltre che la durata del contratto del Colombiano.

“Lui chiede un triennale, la società offre un biennale. Se vogliamo, alla situazione di Ospina è legata anche quella di Meret: Alex ha voglia di restare a Napoli e il Napoli è convinto che alla fine rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023, ma lui per firmare chiede un progetto che lo riguardi in maniera più coinvolgente”.

