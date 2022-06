CdS: “Ospina saluta, a Meret le “Chiavi della porta” Azzurra”

David Ospina ai saluti, la notizia ormai sembra essere certa, il portiere Colombiano non rinnova con il club di De Laurentiis, e si accasa in Arabia Saudita, L’Al-Nassr , pronto un contratto di 3,5 milioni a stagione. Tra tre giorni scadrà il suo accordo con il Napoli, e Alex diventerà titolare.

Alex Meret rinnova, ma Spalletti come la prenderà’?

La volontà di Spalletti era chiara e a scanso di equivoci era stata ribadita recentemente: «L’uscita dal basso con il portiere è il futuro. Dire il contrario è un messaggio sbagliato che si dà ai giovani. In futuro, l’estremo difensore andrà a giocare anche fuori dalla lunetta dell’area di rigore. Nessuno vuole un portiere che non sappia giocare con i piedi».

Se queste sono le premesse, con l’addio ormai certo di Ospina, con il suo ultimo contratto, che va festeggiato doverosamente, e che gli consentono anche di scoprire una dimensione e una realtà sconosciuta. cozzano con le dichiarazioni del tecnico azzurro di qualche settimana fa.

L’ex Udinese interpreta il ruolo in modo poco funzionale al calcio di Spalletti. Una filosofia che trasforma il “numero uno” nella prima opzione in fase di costruzione. Strategicamente idoneo a dialogare con i compagni e sottrarli alla pressione alta degli avversari.

Insomma, si utilizza il portiere alla stregua di un giocatore di movimento, stimolandolo continuamente alla trasmissione sul breve, l’allenatore non vuole correre alcun rischio, affidandosi ad una risorsa che non eccelle in questo fondamentale.

Chi esce e chi entra…

La decisione del club di prolungare il contratto ad Alex Meret, lasciando conseguentemente libero David Ospina di cercarsi un’altra sistemazione. è l’intenzione in sé di puntare sul talentuoso estremo difensore friulano, sperando che possa esplodere definitivamente, vivendo un’intera stagione da titolare indiscusso, senza infortuni o paurosi cali di rendimento.

Adesso sulle spalle dell’Airone gravano aspettative enormi. Pressioni talmente onerose per un ragazzo dalle indubbie potenzialità, che però d’improvviso ha interrotto un progressivo e costante processo di crescita. Non necessariamente per colpe imputabili soltanto a lui.

Un carico di spinose responsabilità, che potrebbero risultare eccessive pure per un giocatore maggiormente strutturato a livello caratteriale.

Spalletti-ADL, il primo di una convivenza “intollerante”

In questo scenario si inserisce la policy aziendale imposta dalla proprietà. De Laurentiis intende dare vita ad una profonda rifondazione. In cui il taglio del monte-ingaggi è solamente il passo inaugurale di una precisa volontà, tesa a ridimensionare i costi. Una gestione ancora più virtuosa, economicamente sostenibile a medio/lungo termine per una realtà come il Napoli

A Spalletti, tuttavia, va riconosciuto un grande pregio. Ovvero sapersi adattare al materiale messogli a disposizione. Una qualità fondamentale per andare d’accordo con Adl. Del resto, solo gli stupidi non cambiano mai idea.

