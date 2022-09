CdS: “Osimhen, devi studiare Immobile!”

Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport ha indicato Victor Osimhen come uno dei giocatori che ha deluso di più in questa prima fase del campionato di serie A.

“Il Napoli visto al Maradona contro il Lecce è apparso lento e prevedibile. Contro una squadra che si arrocca in maniera ordinata, riservando ogni energia a difendere anche a costo di fare un possesso palla sotto il 30 per cento, l’unica chance che hai è il palleggio veloce.

In altri tempi questa rapidità è stata l’elemento di maggior innovazione del gioco di Spalletti, adesso sembra una grande amnesia. I portatori di palla avanzano lentamente, incerti sul da farsi, dando a una modesta neopromossa il tempo per attrezzare una trincea invalicabile. Bisognerà riflettere nei pochi giorni che mancano alla trasferta dell’Olimpico, dove il Napoli incontrerà una Lazio indispettita dal pareggio subito nel recupero contro la Sampdoria, ma certamente in salute“.

Barbano aggiunge: “Velocità è la parola chiave: vuol dire per gli attaccanti smarcarsi in anticipo. Non farsi anticipare. E dettare il passaggio. È probabile che il nigeriano mascherato sia stato turbato dalle voci di mercato che lo volevano al centro di uno scambio, ormai tramontato, con Cristiano Ronaldo.

Ma ora è il momento di recuperare concentrazione e di ricordare che, al netto delle belle cose mostrate fin qui, una stagione continua per rendimento e gol ancora non l’ha fatta vedere. Se un esempio può essergli utile, Osimhen studi da Immobile, per la Lazio sempre pronto a qualsiasi appuntamento chiave. Capirà che vuol dire essere un attaccante completo“.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati