Cds: “Offerta ufficiale per Deulofeu, l’Udinese risponde cosi…”

Geraard Deulofeu, da tempo nel mirino del Napoli, spinge la squadra azzurra ad inviare la prima offerta ,e quanto afferma il Corriere dello Sport nella edizione odierna, per portare il calciatore agli ordini di Spalletti. Il Napoli sembrerebbe, che per assicurarsi le prestazioni del calciatore, abbia offerto 13 milioni di euro.La risposta dell’ Udinese e stata, che il calciatore non vale meno di 25 Milioni.

Che la Bottega Udinese sia cara e un fatto che conosciamo, per ora le parti appaiono lontane, ma il calciatore piace non poco a Spalletti, e chissa’ che ADL, per una volta, non accontenti il tecnico. Nei prossimi giorni se ne sapra’ di piu’.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati