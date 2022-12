CdS: “Napoli , Tutti lo vogliono, Ma il pensiero e uno solo…”

La bellezza che il Napoli sta mostrando, il suo essere un società di alto profilo sta attirando l’attenzione di diversi investitori. In questi mesi c’è un susseguirsi di voci che vogliono alcuni fondi americani interessati all’acquisto del club azzurro. Ma non solo, anche dal Messico arrivano notizie di una possibile folle offerta che potrebbe arrivare a De Laurentiis. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ne ha parlato soffermandosi sulle volontà del patron azzurro. A seguire un estratto dell’articolo.

“Fossero anche banconote, e non lo sarebbero perché a certi livelli si procede diversamente, un miliardo di euro fa rumore: e lascia scatenare la più pigra fantasia. Con un miliardo di euro si possono costruire sogni giganteschi oppure acquistare il Napoli. Club che piace in America e anche in Messico, che attira l’attenzione dei Fondi e pure quelli di facoltosi imprenditori che non hanno di certo la testa tra le nuvole. Ma questo non è il momento per lasciarsi distrarre e sui tentativi o le tentazioni c’è semplicemente un velo di silenzio (non è ancora riservatezza) che Adl poggia con disinvoltura, lasciando che i propri pensieri siano altro. Il campionato, poi la Coppa Italia e a seguire la Champions League. Secondo il calendario che sta lì, adibito per l’uso del tour de force. Le voci si sono trasformate in eco e il mondo – quello dei capitali, come si usa dire a certi livelli – non resta insensibile al chiacchiericcio che nelle ultime settimane ha finito per coinvolgere e quasi avvolgere il Napoli, capace di passare in diciotto anni dalla Fallimentare allo scintillante universo finanziario”.

