CdS: “Napoli, Non devi piu’ stabilizzare un record, ma un dominio…”

Dopo il dominio nettissimo sull’Empoli al Castellani, il Napoli prosegue nella propria marcia trionfante verso lo scudetto. Gli azzurri sono passati in vantaggio con un’autorete di Ismajli per poi chiudere la pratica poco più di dieci minuti più tardi con il raddoppio di Osimhen.

Anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato dello spazio alla capolista della Serie A:

“Per questo Spalletti farà bene, da oggi in poi, a dosare di più le energie, tornando ad operare il turn over con maggior coraggio. Dopo lo schiaffo subito dalla Cremonese, il tecnico è parso osservare una particolare prudenza. Ma se il cosiddetto ‘Napoli due’, cioè una squadra interamente rinnovata con i rincalzi, si è rivelato un azzardo, la conferma in blocco dell’undici più forte, sia pure mitigata da cinque sostituzioni a fine gara, può rivelarsi, nel tempo, usurante. La fatica di giocatori come Osimhen merita, al netto della loro comprensibile voglia di giocare sempre, qualche pausa. Da questo momento in poi l’obiettivo del Napoli non può più essere quello di difendere un record, ma quello di stabilizzare un dominio. La posta in gioco è cambiata”.

