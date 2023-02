CdS: “Napoli da sogno, Ma come trattenere tutti?”

Il Napoli di Spalletti sta accendendo su di sé i riflettori di tutta Europa. Le big guardano con interesse le esibizioni di bel calcio degli azzurri, ed i DS segnano velocemente i nomi dei calciatori partenopei nei loro taccuini. E’ successo con Kim, con Kvaratskhelia, con Osimhen. Trattenerli? L’intenzione del club è quella e, quando De Laurentiis dice che il suo club è sano e che non ha bisogno di vendere, dice la verità. Allo stesso tempo, però, di fronte ad offerte irrinunciabili…

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, ecco quanto evidenziato da persemprenapoli.it:

“Francoforte, e lo 0-2 all’Eintracht, è già finita negli archivi, con quelle immagini di sfolgorante bellezza che ha riempito l’ennesima notte che sa di calcio meraviglioso, il poster di una stagione intera cominciata nelle cenere ed ora vissuta sugli altari conquistati da Spalletti (…) Dove adesso scorge i quarti di finale di Champions, un universo mai attraversato e un sogno che può realizzarsi, riconoscendo così il valore di un Progetto che ormai ha diciannove anni e che De Laurentiis sottolinea con umana civetteria: «È stato bello inventarci i vari Cavani, Lavezzi, Higuain e aver trovato Osimhen, affiancandogli Kim, Kvaratskhelia, Anguissa e company, garantisce un ciclo. Questo Napoli potrà dire la sua per tanto tempo» (…) Adl sa – fino a un certo punto – come si bloccano gli agguati: «Io posso dire di essere bravo a fare i contratti, per cui quando i calciatori vengono a giocare da noi io so anche come fare per bloccarli: e quindi non sarà difficile per me trattenerli. Però mai dire mai, perché delle volte ci sono delle offerte che sono tali da non poter fare a meno di accettarle. Ma secondo me li vedremo ancora brillare con il Napoli per molto tempo»“.

