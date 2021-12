CdS: “Milan e Inter, caccia al Napoli”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul momento roseo che sta vivendo la squadra di Luciano Spalletti e lo fa a più riprese. In prima pagina titola: “Milan e Inter, caccia al Napoli”, sottolineando poi come le due squadre lombarde sperino in un regalo da parte del Sassuolo.

Sempre restando in tema, il Corriere approfondisce l’argomento Napoli parlando del fatto che gli azzurri sono la miglior difesa del campionato con sole 7 reti subite, ma dovranno affrontare una squadra ostica come quella di Dionisi e non sarà semplice superare questo banco di prova.

Altro spazio dedicato agli azzurri è quando si parla del capitano, Lorenzo Insigne. Viene riportato a galla il malumore del capitano per il pareggio allo scadere nell’ultimo scontro, riesumando le sue dichiarazioni riguardo la propria squadra: “Questa squadra è da scudetto e sta lottando per il sesto posto”. Queste dichiarazioni sono state viste come profezia da parte del numero 24 napoletano.

Leggi anche GdS: “Napoli fantasia per il comando”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati