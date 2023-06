CdS: “Manita per Rudi”. Possibili cinque acquisti per accontentare il nuovo tecnico del club Campiomne D’ Italia

“La manita per Rudi”, è quanto si legge sulla edizione odierna del Corriere dello Sport. Il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di regalare al nuovo allenatore Garcia un organico importante, capace di competere ai massimi livelli sia nel campionato italiano di Serie A che in Champions League. Sono ben cinque i calciatori nel mirino del sodalizio campano. In difesa, vista l’ormai certa cessione del coreano Kim, si pensa a Jhon Lucumi del Bologna.

A centrocampo sono previsti diversi innesti. I due profili osservati sono quelli di Koopmeiners (il calciatore ora in forza all’Atalanta ha una valutazione complessiva pari a circa trenta milioni di euro, ndr) e Samardzic, ma prende quota anche il colpo Gabri Veiga del Celta Vigo.

Per quanto riguarda l’attacco, le indiscrezioni vorrebbero Lozano ai saluti. per questo motivo il Napoli avrebbe già avvicinato Edon Zhegrova del Lille. Aurelio De Laurentiis cercherà invece di tenere il corteggiatissimo Osimhen. Se dovesse partire, si punta Dia della Salernitana.

