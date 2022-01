CdS lapidario sul Mercato del Napoli: “Puo’ ritenersi chiuso…a meno che…”

Nell’ ediziome odierna de il Corriere dello Sport, si tratta l’argomento mercato in casa Napoli, ed e lo stesso quotidiano che “salomonicamente” definisce “chiuso” le operazioni del club di De Laurentiis, a meno che non ci siano delle uscite, gli indizi porterebbero a Demme e Ghoulam, per consentire poi le entrate di Nandez ed il terzino sinistro. Ipotesi comunque remote, visto che il tempo non consentirebbe la celerita’ della vendita di entrambi, senza dimenticare che Spalletti e piu’ che soddisfatto del rendimento sia di Ghoulam, che di Demme.

