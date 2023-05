CdS: “La festa del Napoli durerà un mese, ma il futuro e’ già cominciato…”

Lo scudetto del Napoli verrà festeggiato per molte settimane, ma la Società è già al lavoro per ampliare il progetto, per dargli continuità e credibilità ulteriore. La vittoria del titolo comporta un inevitabile innalzamento degli obiettivi, il che non significa dover vincere la Champions, come auspicato dal Presidente Aurelio De Laurentiis, ma certamente fare in modo che questo non sia un episodio isolato.

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, ecco quanto evidenziato :

“La festa di Napoli durerà un mese, ma il lavoro del Napoli è già iniziato e l’agenda del presidente è piena di impegni che lo scudetto porta in dote. Perché un successo di queste proporzioni alza l’asticella della qualità, disegnando nuovi obiettivi. Che non vuol dire obbligo di vincere la Champions. Ma piuttosto di costruire un ciclo, stabilizzando i risultati acquisiti e puntellando i punti di debolezza che la vittoria nasconde, ma che l’umiltà del bravo manager dovrà saper intravedere oltre la nebbia dei fumogeni (…) Spalletti è la mescola alchemica di un materiale umano certamente di primo livello, ma su cui non tutti avrebbero scommesso alla vigilia. La conferma della sua guida è il primo nodo da sciogliere in modo chiaro e soddisfacente per il tecnico. Spalletti no limits è condizione per bissare l’equilibrio solidale ed empatico che sta dietro lo scudetto“.

