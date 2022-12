CdS: “Kim rassicura il Napoli, Ci sara’ contro il Brasile”

Kim Min-Jae sta vivendo un Mondiale molto positivo visto che la sua Corea del Sud ha superato la prima fase grazie al successo in extremis sul Portogallo. Il centrale del Napoli non ha però preso parte all’ultima gara a causa di un infortunio rimediato contro il Ghana.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Kim:

“Dopo aver dominato in Italia e in Europa con il Napoli, niente e nessuno riuscirà a spezzare il suo sogno Mondiale sul più bello. Alla vigilia di una sfida pazzesca, irrinunciabile, conquistata tra l’altro a sorpresa con una rimonta altrettanto straordinaria. Venerdì, con il Portogallo, Minjae ha fatto il tifo per i suoi con la tuta, con la mise da indisponibile, ma domani la questione dovrebbe essere completamente diversa: il fastidio al polpaccio destro è sotto controllo, praticamente smaltito, e tra l’altro lo staff medico del Napoli è in contatto continuo con il giocatore. Dal Qatar, insomma, continuano ad arrivare segnali positivi e notizie confortanti”.

