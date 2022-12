CdS: Infortunio Kim, Il Dott. Canonico, medico sociale azzurro, chiarisce

Tifosi del Napoli in ansia per le condizioni di Kim, il roccioso difensore ha lasciato il campo da gioco al minuto 84 nell’ultima gara disputata dalla Corea del Sud contro il Ghana. Il giocatore non aveva ancora pienamente smaltito il suo problema al polpaccio patito nella gara precedente contro l’Uruguay. Spalletti e la società seguono con un po’ di apprensione la situazione, probabilmente sarà titolare anche nella terza partita del girone della propria nazionale.

Un aggiornamento importante sulle condizioni di Kim arriva da parte di Raffaele Canonico, medico della SSC Napoli.

“C’è chi non ha mai smesso e chi invece giocherà dopo 53 giorni di pausa: per questo motivo con i preparatori Sinatti e Cacciapuoti e con il nutrizionista Rufolo abbiamo studiato programmi individuali. Personalmente ho sentito i ragazzi ogni giorno. Anche quelli in Qatar: Kim, ad esempio, ha giocato la seconda con la Corea perché poteva. Clinicamente e psicologicamente”, ha dichiarato Canonico al Corriere dello Sport. Indicazioni positive quelle del medico azzurro, il giocatore quindi non presente problemi importanti al polpaccio.

