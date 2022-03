CdS: Il Napoli valuta ricorso contro squalifica di Osimhen con grande attenzione.

Il Corriere dello Sport, nell’ edizione odierna, ha pubblicato la possibilita concreta’ di un ricorso da parte del Napoli, avversa la squalifica di Osimhen in vista della gara contro l’Atalanta. Ecco quanto apparso stamane sul Corriere dello Sport nello specifico:

In attesa delle decisioni del Giudice Sportivo, il Napoli ha studiato. Ha valutato attentamente il caso e ha provato a capire quanti e quali margini potrebbero esistere per presentare un ricorso contro la squalifica di Osimhen. Già scontata dopo l’ammonizione – la quinta – rimediata ingiustamente sabato con l’Udinese. Il club azzurro è perfettamente consapevole della situazione e dei regolamenti, e ciò significa che la storia, a meno di clamorosi cavilli nascosti, per quanto amara sarà la seguente: Victor salterà la trasferta di Bergamo.

