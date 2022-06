CdS: “Il Napoli rilancia per Deulofeu. Si avvicina alla richiesta friulana

Gerard Deulofeu è uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli, in questa sessione di mercato, Giuntoli ha sondato l’Udinese, formulando anche un’offerta ufficiale: 18 milioni di euro. E si tratta di un rilancio, anche pr dimostrare la voglia da parte del Napoli, di portarlo in azzurro. E quanto riportato dalla odikerna edizione del Corriere dello Sport

“Martedì scorso, in quelle chiacchierate che sanno di sondaggio, la distanza tra domanda e offerta è apparsa siderale, perché tra i venticinque milioni di euro richiesti dall’Udinese e i tredici ritenuti il massimo da poter garantire, c’era di mezzo un mondo. Poi si sa come vanno certe storie, c’è sempre chi fa un passo in avanti e chi provvede a indietreggiare un po’ e adesso, dopo il confronto amichevole di ieri, c’è già un altro clima: il Napoli e l’Udinese – dopo il contatto tra Giuntoli e Pierpaolo Marino – sono separati da sette milioni ma quando si siederanno intorno ad un tavolo Adl e Pozzo senior, qualcosa dovrebbe (potrebbe) cambiare”

