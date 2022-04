CdS: Il Napoli al Lavoro per Traore’

Preso Kvaratskhelia, ora tocca a Traore’, questo il sunto della notizia di mercato, pubblicata nella edizione odierna del quotidiano Corriere dello Sport, sulle operazioni di mercato del Napoli. Vi riportiamo la notizia, pubblicata dal Corriere dello Sport, che riguarda il forte interesse del club di De Laurentiis, per la mezzala del Sassuolo Traore’:

Dopo l arrivo ormai certo del georgiano Kvaratskhelia, giuntoli ha inserito nel suo tacquino anche il nome di Junior Traore’ del Sassuolo. La mezzala Ivoriana, protagonista di un girone di ritorno straordinario, sembra essere piu’ di un pensiero, e pare che si voglia affondare il colpo per avere il giocatore in estate. Il 20 enne, ancora legato alla squadra neroverde per i prossimi 2 anni, potrebbe davvero essere quel jolly che cerca il tecnico Spalletti, quindi Giuntoli fara’di tutto per avere il classe 2000 nel mercato estivo.

